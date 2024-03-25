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Сборная Ямайки обыграла Панаму в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Ямайки обыграла Панаму в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ
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Завершился матч за третье место Лиги наций КОНКАКАФ, в котором сборная Ямайки встречалась с Панамой.

Встреча прошла в Техасе на стадионе «Эй-ти-энд-ти-стэдиум» и завершилась победой Ямайки со счётом 1:0.
Победный гол в матче забил Декстер Лембикиса.

В финале турнира национальная команда США встретится с Мексикой.

Лига наций КОНКАКАФ— международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который проводится под руководством КОНКАКАФ.

В турнире принимают участие все 40 национальных команд, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено в 2016 году. Действующим победителем турнира является сборная США.

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