Тренер «Интер Майами» жёстко отреагировал на разгром своего клуба в отсутствие Месси

Вчера американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» на своём поле разгромил «Интер Майами» в матче профессиональной футбольной лиги МЛС. Игра проходила на «Ред Булл Арене» в Харрисоне (США) и закончилась со счётом 4:0. Главный тренер «Интера» Херардо Мартино после матча эмоционально прокомментировал поражение своей команды.

«Нас переиграли от начала до конца. У «Ред Буллз» было видно желание побеждать, а у нас нет. Когда команда вступает в игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет выиграть матч, она это сделает. Отсутствие Месси – это большая потеря любой команды», – приводит слова Мартино Daily Star.

Напомним, аргентинский форвард гостей Лионель Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил второй матч подряд. «Интер Майами» с 10 очками за шесть матчей занимает второе место в турнирной таблице МЛС.

Реакция Месси на два подряд не забитых пенальти одноклубника