«Бавария» ждёт ответа от Дэвиса до конца недели, после этого его выставят на трансфер

Мюнхенская «Бавария» готова выставить защитника Альфонсо Дэвиса на трансфер, если канадский футболист не согласится продлить контракт с клубом до конца недели. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» предлагает Дэвису контракт до 2029 года с зарплатой в € 14 млн. в год. Сторона футболиста просит не менее € 20 млн. Если Альфонсо не примет предложения мюнхенцев, его выставят на трансфер. Напомним, в услугах канадского футболиста заинтересован мадридский «Реал», однако «сливочные» не готовы платить за футболиста с истекающим летом 2025 года контрактом € 50 млн. В такую сумму защитника оценивает «Бавария».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.