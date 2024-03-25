Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» ждёт ответа от Дэвиса до конца недели, после этого его выставят на трансфер

«Бавария» ждёт ответа от Дэвиса до конца недели, после этого его выставят на трансфер
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» готова выставить защитника Альфонсо Дэвиса на трансфер, если канадский футболист не согласится продлить контракт с клубом до конца недели. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» предлагает Дэвису контракт до 2029 года с зарплатой в € 14 млн. в год. Сторона футболиста просит не менее € 20 млн. Если Альфонсо не примет предложения мюнхенцев, его выставят на трансфер. Напомним, в услугах канадского футболиста заинтересован мадридский «Реал», однако «сливочные» не готовы платить за футболиста с истекающим летом 2025 года контрактом € 50 млн. В такую сумму защитника оценивает «Бавария».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, за кого болеет в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android