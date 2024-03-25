Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают тот футбол, который любят зрители

Бывший российский футболист Игорь Семшов считает, что «Ростов» и московское «Динамо» показывают качественный футбол, который нравится зрителям. По его мнению, противостояние южного клуба с бело-голубыми будет одним из центральных матчей 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра «Динамо» — «Ростов» состоится 29 марта в Москве.

«Динамо» — Ростов» станет одним из центральных матчей тура. Обе команды добились победы на старте весенней части чемпионата и показывают тот футбол, который любят зрители. Быстрый, скоростной, с владением мячом и нацеленный на результат», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. У лидера РПЛ — «Зенита» — 40 очков.