Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Эквадором

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с Эквадором. Напомним, встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Хэррисоне, США. Итальянцы одержали победу со счётом 2:0, забив на третьей и 90+4-й минутах.

«Эквадор обладает знанием европейского футбола и смелостью южноамериканской команды. Это самые сложные соперники с точки зрения темпа, силы и тактического мастерства.

Мы никогда не позволяли себе слишком растягиваться или открываться, и это, безусловно, положительный аспект. Иногда я слышу, что люди ведут себя так, будто победа Италии — это само собой разумеющееся, но это не так. Сейчас нужно уважать каждого соперника», — приводит слова Спаллетти Football Italia.