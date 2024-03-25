Агент Жорже: «Спартак» связывался в январе, Артур не сказал «нет», всё возможно

Футбольный агент Угу Кажуда, представляющий интересы главного тренера «Браги» Артура Жорже, высказался о контактах с московским «Спартаком». По словам агента, португальский специалист не отказался от работы в стане красно-белых и его назначение в российский клуб возможно в будущем. Также Кажуда подчеркнул, что переговоры Жорже со «Спартаком» происходили в январе.

«Артур не говорил «Спартаку» «нет». То, о чем он рассказывал, произошло в январе, не сейчас. К сожалению, когда «Спартак» связывался с нами два месяца назад, в тот момент уход из «Браги» был невозможен. Но в будущем всё возможно», — приводит слова Кажуды «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Артур Жорже — один из потенциальных сменщиков Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».