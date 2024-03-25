Зорин: если Россию допустят до официальных соревнований, мы будем очень рады

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказал мнение о том, насколько важны международные матчи для футбольного развития.

«Конечно, это очень важно. Через такие игры ты набираешься опыта, становишься лучше. Вот сейчас едем в Уругвай, до этого играли с Беларусью – командой, которая проходила отбор на Евро. Набираемся опыта, чтобы хорошо себя показать, когда появится возможность сыграть на крупных международных турнирах.

Очень хочу играть на международных турнирах, а не только товарищеские матчи. Но все понимают ситуацию и реагируют на неё максимально адекватно. Это решения, которые принимаются на самых высоких уровнях. Всё, что требуется от нас, – тренироваться и играть. Если будет положительный исход и Россию допустят до официальных соревнований, мы будем очень рады. Если этого не случится, продолжим работать над собой, чтобы играть в основе своих клубов», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00