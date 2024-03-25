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«Нам не хотелось понимать русский». Данни — о проблемах португальцев в «Динамо»

«Нам не хотелось понимать русский». Данни — о проблемах португальцев в «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо», «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни рассказал о сложностях в изучении русского менталитета из-за большого количества португальцев в стане бело-голубых.

«Было сложно, потому что вокруг все говорили на португальском. Нам не хотелось понимать русский. Плюс у нас был переводчик, и в такой ситуации сложно изучать русский менталитет, чтобы понять русских игроков. Мне хотелось остаться в команде, я хотел расти как профессионал, хотел приносить пользу команде, хотел построить успешную карьеру, так что стал умнее. Начал больше общаться с русскими, в общем, становился лучше с каждым днём», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

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