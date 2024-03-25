Даниил Зорин: когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, меня в ней ещё не было

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин отметил, что у него нет опыта игры в еврокубках, поэтому ему тяжело сравнивать обстановку в российском футболе до отстранения и во время него. В то же время он отметил, что требования к футболистам вряд ли поменялись.

«Когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, меня в ней ещё не было. Я не играл в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому не могу сравнить с тем, что происходит сейчас. Но для нас как игроков ничего не изменилось. Мы стараемся проявлять себя в своих клубах, чтобы тренеры давали игровое время: сначала во вторых командах, потом в основе», — сказал Даниил Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00