Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Зорин: когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, меня в ней ещё не было

Даниил Зорин: когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, меня в ней ещё не было
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин отметил, что у него нет опыта игры в еврокубках, поэтому ему тяжело сравнивать обстановку в российском футболе до отстранения и во время него. В то же время он отметил, что требования к футболистам вряд ли поменялись.

«Когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, меня в ней ещё не было. Я не играл в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому не могу сравнить с тем, что происходит сейчас. Но для нас как игроков ничего не изменилось. Мы стараемся проявлять себя в своих клубах, чтобы тренеры давали игровое время: сначала во вторых командах, потом в основе», — сказал Даниил Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00

Материалы по теме
Эксклюзив
Зорин: Промес — лидер и очень важный игрок для «Спартака». Его ждут все в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android