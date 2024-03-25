Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца РПЛ — источник

«Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца РПЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» продолжает поиски нового главного тренера. В случае неудовлетворительных результатов в ближайшее время красно-белые могут отправить в отставку Гильермо Абасакаля, не дожидаясь окончания текущего сезона, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, спортивный блок московского клуба подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю. Кроме того, клуб прорабатывает и другие варианты кандидатур, не входящие в этот список.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.

Материалы по теме
«Абаскаль остался». Орлов — об ожиданиях от встречи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android