Данни — о зарплатах футболистов: вот Роналду получает 200 миллионов, мне расплакаться?

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни высказался о зарплатах футболистов. По словам португальца, его никогда не волновало, сколько зарабатывают другие игроки.

«Нужно ли футболистам знать зарплаты друг друга? Нет, мы о таком не разговариваем, это журналисты больше пишут, кто сколько зарабатывает. Мне вообще по барабану, кто больше получает, чем я, или меньше, это нормальная ситуация в футболе. Ты должен радоваться тому, что у тебя есть. Это самое главное. Вот Роналду, зарплата 200 миллионов, и что, теперь расплакаться? Нет. Я рад за него. Всегда нужно радоваться», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».