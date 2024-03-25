Газизов: верю, что «Краснодар» ещё в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Никаких неожиданностей за время возобновления не произошло. Но ещё что-то поменяется. Борьба идёт в каждом матче. Команды борются за верхние строчки, идёт борьба внизу таблицы — всё, что характеризует чемпионат России.

Что касается «Краснодара», то раз они потеряли очки на старте, значит, где-то доберут. В любом случае после последнего тура чемпионата станет понятно, кто на сколько наработал. Я верю, что «Краснодар» ещё в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков по результатам 20 проведённых встреч и отстают от «Зенита» на два очка.