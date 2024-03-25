Данни — о молодом Роналду: работал над собой как сумасшедший, настоящий профессионал

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни высказался о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Он профи. Постоянно тренировался. Отжимался, качал пресс. Он работал над собой как сумасшедший. Всегда приходил на тренировку первым, с базы уходил последним. Настоящий профессионал. И сейчас мы видим результаты. Просто он тогда ещё вбил себе в голову, что хочет быть лучшим. И он им стал», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму». Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023-го. Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».