Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин: отказаться от сборной России — как это?

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин ответил на вопрос, не было ли мысли, что было бы полезно остаться в клубе во время паузы на матчи международных сборных в марте 2024 года.

«Да нет. Адаптация мне не нужна, я прошёл с командой долгие сборы. А от вызова в сборную вообще нельзя отказываться. Это не то что не принято – такого в принципе не может быть. Отказаться от сборной, как это? Даже мысли не было. Я рад возможности съездить в Уругвай, сыграть эти три матча, получить практику, которой не хватает в команде», — сказал Даниил Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00