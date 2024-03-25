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Зорин: эта молодёжка России могла бы хорошо себя показать на международных турнирах

Зорин: эта молодёжка России могла бы хорошо себя показать на международных турнирах
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин оценил уровень своей национальной команды. По его мнению, нынешняя версия молодёжной сборной России могла бы добиться хороших результатов на международной арене.

«У нас очень хорошая сборная. Многие ребята играют на уровне РПЛ, кто-то к этому очень близок. Я думаю, что, будь у нас возможность выступать на международных турнирах, мы могли бы хорошо себя показать», — сказал Даниил Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

Полностью интервью с Даниилом Зориным читайте на «Чемпионате» в 12:00

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