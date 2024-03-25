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«Бавария» попробует договориться с Де Дзерби, если не удастся переманить Хаби Алонсо

«Бавария» попробует договориться с Де Дзерби, если не удастся переманить Хаби Алонсо
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби является одним из главных фаворитов на пост рулевого «Баварии», сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter). Мюнхенцы обратятся к кандидатуре итальянского специалиста, если не сумеют договориться с возглавляющим леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо.

По информации источника, Де Дзерби проинформирован об интересе «Баварии», но пока ещё не принял окончательного решения насчёт своего будущего. 44-летний Роберто возглавляет «Брайтон» с осени 2022 года. После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона подопечные Де Дзерби набрали 42 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который покинет немецкий клуб по завершении сезона-2023/2024.

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