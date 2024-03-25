Воспитанник «Спартака» Зорин раскрыл содержание разговора с Гильермо Абаскалем

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин раскрыл содержание разговора с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем после возвращения из аренды в минском «Динамо».

«Когда приехал из Минска, поговорили. Он сказал: «Тренируйся. Если ты готов, останешься с нами, если нет – нужно будет ещё какое-то время попробовать себя в аренде». Гильермо ко всем хорошо относится. Нет такого, что к кому-то особое отношение, – он всем подсказывает и нормально общается. Никакой отрешённости от коллектива, все вместе. В «Спартаке» один коллектив, одна семья. Кто-то играет меньше, но Абаскаль старается поддерживать абсолютно всех ребят», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.