Глава «Урала» Иванов отреагировал на запрет массовых мероприятий в Свердловской области

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на запрет проведения массовых мероприятий в Свердловской области.

«Не знаю, как запрет массовых мероприятий в Свердловской области скажется на домашних матчах «Урала». Я сейчас не в стране, команда находится на сборе. Приедем — разберёмся. Посмотрим, в каких условиях будут проходить матчи. Решать должно правительство Свердловской области, а мы законопослушные», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области введён запрет на проведение массовых мероприятий до 10 мая в связи с терактом в «Крокусе». «Урал» после 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.