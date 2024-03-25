«В Нидерландах тюрьмы как отели». Экс-тренер «Анжи» Петрович — о ситуации с Промесом

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович, ранее работавший с Гусом Хиддинком в махачкалинском «Анжи», высказался о нидерландских тюрьмах в контексте ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Отметим, что Петрович играл и тренировал во многих клубах из Нидерландов.

«В Нидерландах тюрьмы как отели. Тебе там приносят завтрак, обед и ужин, можешь смотреть телевизор, можешь гулять, заниматься спортом, работать — всё что душе угодно. Там тюрьмы отличаются от исправительных заведений в большинстве стран.

Промес может провести несколько лет в райском месте? Не совсем райском, всё же твоя свобода ограничена. Для его имиджа как футболиста сборной это тоже не будет плюсом. Но если бы передо мной поставили выбор, в тюрьму какой страны попасть, точно выбрал бы Нидерланды», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

22 марта, появилась информация, что «Спартак» перестал платить зарплату Промесу. Клуб не стал расторгать контракт, чтобы избежать юридических проблем.