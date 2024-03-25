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Даниил Зорин: Джикия — большой профессионал, капитан, держит всех в тонусе

Даниил Зорин: Джикия — большой профессионал, капитан, держит всех в тонусе
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии, который в последнее время выпал из основного состава команды под руководством Гильермо Абаскаля. В СМИ ходили слухи о возможном конфликте Джикии с Абаскалем.

– Георгий – большой профессионал. Капитан. Подсказывает на тренировках, в играх, держит всех в тонусе.

– Какие его качества ты хотел бы перенять?
– В футбольном плане мы всё-таки играем на разных позициях, для которых нужны разные навыки. А так Георгий очень добродушный, открытый и позитивный. Благодаря ему на тренировках, в раздевалке всегда хорошая атмосфера. Эти качества и хотел бы перенять.

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