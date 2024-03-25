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«Никто не двигается». Экс-футболист «Ювентуса» раскритиковал игру туринцев

«Никто не двигается». Экс-футболист «Ювентуса» раскритиковал игру туринцев
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Трёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Массимо Бонини раскритиковал игру туринского клуба в нынешнем сезоне.

«Ювентусу» не хватает организации игры. Я не вижу движения без мяча и хоровой игры от игроков. В фазе владения мячом мало плавности и ещё меньше идей. Настолько, что мяч часто всегда возвращается обратно. Бывают матчи, где Гатти, Бремер и Данило передают мяч по 25 раз друг другу, потому что никто не двигается. И, на мой взгляд, полузащитники «Юве» даже не так плохи, как некоторые их представляют», — приводит слова Бонини журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент туринский клуб располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 матчах. В Лиге Европы «Ювентус» вышел в стадию плей-офф, где 11 апреля проведёт матч с «Ромой». Ответная встреча команд состоится 18 апреля.

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