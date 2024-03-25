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Воспитанник «Спартака» Зорин назвал два самых памятных матча за первую команду

Воспитанник «Спартака» Зорин назвал два самых памятных матча за первую команду
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин назвал два самых памятных матча за первую команду красно-белых.

«Кубковый матч в Воронеже. Была классная атмосфера, много зрителей. Это дебют за «Спартак» – то, ради чего я тренировался всю свою жизнь. И, конечно, первый матч в РПЛ, когда я вышел на замену против «Химок». Тогда же на замену вышел Пашка Мелёшин, и я отдал ему голевую передачу. Пока это единственное моё результативное действие за «Спартак», поэтому этот момент тоже запомню надолго. До сих пор помню эмоции, которые переживал в тот момент, — безграничная радость, что всё получилось. Помню момент: Даня Денисов отдал мне пас, Паша кричал, а я посмотрел и отдал. Вижу, что он бежит, а там пустые ворота. Думаю: «Пожалуйста, забей». К счастью, он реализовал момент, и я побежал к нему праздновать гол», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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