Даниил Зорин: никакого хаоса в «Спартаке» нет

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин прокомментировал слухи о том, что в стане красно-белых напряжённая атмосфера, конфликты между футболистами и тренерским штабом.

«Никакого хаоса нет. Мы плодотворно работали на сборах, приехали и провели качественный матч с «Зенитом». «Факелу» проиграли, но там получили пенальти и автогол. Бывают такие матчи, главное – продолжать работать и не опускать руки. От «Оренбурга» тоже пропустили ненужный гол, но собрались, забили три и прошли дальше в Кубке», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.