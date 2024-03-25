Коке подписал новый контракт с «Атлетико» с возможностью продления после каждого сезона

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с испанским полузащитником Коке Ресуррекьоном. Предыдущее соглашение игрока с клубом истекало летом 2024 года.

«Коке продолжит выступать за мадридский «Атлетико» в следующем сезоне. Наш капитан, чей контракт истекает 30 июня, заключил с клубом соглашение, предусматривающее ежегодное продление в конце каждого сезона», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 32-летний полузащитник является рекордсменом по количеству официальных матчей в футболке «Атлетико». В общей сложности Коке выходил на поле в составе «матрасников» 626 раз.

В нынешнем сезоне Коке провёл 39 матчей, в которых не отметился голами, но записал на свой счёт пять голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 12 млн. На данный момент мадридский «Атлетико» располагается на пятой строчке таблицы Ла Лиги с 55 очками в 29 встречах.