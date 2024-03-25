Гладилин: если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку, это будет верное решение

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку и сменит тренера, это будет логичное и правильное решение. С тренером, который не показывает результата, перспектив на будущее и не справляется со своими обязанностями, следует разрывать контракт. Так работает во всём мире. Это естественный процесс.

«Спартак» должен каждый год бороться за чемпионство с «Зенитом», а не за пятое-восьмое место в таблице. Но если не получается у команды, значит, проблема не только в главном тренере», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 мск. Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».