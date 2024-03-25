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ЭСК РФС: судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» Кордову в матче с «Локомотивом»

ЭСК РФС: судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» Кордову в матче с «Локомотивом»
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Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС вынесла решение по эпизоду с удалением нападающего «Сочи» Серхио Кордовы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2). Напомним, форвард получил прямую красную каточку на 75-й минуте игры за агрессивное поведение, отмахнувшись от защитника железнодорожников Евгения Морозова.

«Судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» №10 Серхио Кордову на 75-й минуте матча. Кордова допустил отмашку рукой в область лица игрока «Локомотива» №85 Евгения Морозова. Учитывая отсутствие борьбы за мяч, умысел игрока «Сочи» и чрезмерную силу контакта предплечья с лицом соперника, комиссия квалифицирует это как агрессивное поведение», — говорится в отчёте на сайте РФС.

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