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Созин: проводить матч «Сочи» — ЦСКА без зрителей нельзя — это полумеры

Созин: проводить матч «Сочи» — ЦСКА без зрителей нельзя — это полумеры
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал возможное проведение матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА без зрителей. Ранее о вероятности такого развития событий сообщал журналист Иван Карпов.

«Если руководство Краснодарского края решило, что мероприятия сейчас нужно проводить без зрителей – их мнение надо уважать. Ведь на них ответственность за безопасность своего региона. Но проводить матч «Сочи» – ЦСКА без зрителей нельзя – это полумеры. Если нельзя играть со зрителями – переносите матч вообще. В хоккее игры плей-офф отложили – и ничего страшного. Потому что футбол – для болельщиков, а не для турнирной таблицы», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, матч 22-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта на стадионе «Фишт» (Сочи), стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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