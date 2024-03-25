Зорин: работаю, чтобы сначала выпустили в «Спартаке» на 5-10 минут

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказался о своей работе в стане красно-белых после возвращения из аренды.

«Всегда хочется играть, попадать в стартовый состав или хотя бы выходить на замену. Когда этого не случается, стараешься, работаешь на тренировках, чтобы получить шанс в следующей игре. Иногда не получается, но это футбольная жизнь. В поле играют лишь 10 человек, и все это понимают. Но всё зависит только от тебя.

Когда возвращался из аренды, приняли совместное с руководством решение, что ещё раз уходить не буду, а останусь в «Спартаке». Но решение также принимает штаб, а от меня зависит моя работа на тренировках. Постараюсь, чтобы сначала выпустили минут на пять, 10 и так далее», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.