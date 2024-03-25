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Даниил Зорин назвал легенд «Спартака» и одноклубников, с которых берёт пример

Даниил Зорин назвал легенд «Спартака» и одноклубников, с которых берёт пример
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин назвал легенд красно-белых и действующих одноклубников, с которых берёт пример.

«Для меня пример – Фёдор Черенков. Он играл давно, и в прямом эфире я его матчи не смотрел, но видел нарезки. Впечатляли также Титов, бразилец Алекс, который играл примерно на моей позиции.

Из действующих игроков – Миша Игнатов, Руслан Литвинов и Даня Денисов. Они на пару лет старше, смотрел их матчи. Ребята тоже через дубль попали в основу. Сейчас мы здорово общаемся. Они хороший пример, как можно пробиться в основу «Спартака», дорасти до стартового состава», — сказал Даниил Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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