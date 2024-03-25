Борис Игнатьев: убеждён, что Абаскалю надо закончить сезон со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможной отставке наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я убеждён, что Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба — это результат. Если его нет, то будут поползновения. Часто это заканчивается увольнением, к этому всё и идёт. Если Абаскаля уволят сейчас, он будет говорить про то, что ему не дали закончить свою работу с командой. И будет прав. Дайте доработать сезон этому тренерскому штабу, чтобы они успели исправить ситуацию в лучшую сторону.

Сам факт наблюдения за другими тренерами — это хорошо. Неважно, придёт на место Абаскаля Черчесов, Карпин или кто другой. Главное, чтобы они подготовились к работе с командой», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.