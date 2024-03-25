Первак: у «Спартака» есть костяк молодых россиян, из которых можно сделать хорошую команду

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак считает, что в составе красно-белых есть много качественных молодых россиян, из которых в будущем можно построить хорошую команду. Первак привёл в пример «Локомотив», который подписывает молодых игроков из «Крыльев Советов». Также эксперт выразил мнение, что необходимо уменьшать количество иностранных футболистов в Российской Премьер-Лиге.

«В нынешнем составе «Спартака» мне нравится Зиньковский. Если выбирать из воспитанников, то выделю Денисова и Литвинова. Красно-белым нужно не стесняться и брать больше молодых и перспективных российских футболистов. Как это, например, делает «Локомотив» с молодёжью «Крыльев».

Уже сейчас в «Спартаке» есть костяк молодых русских футболистов, на основе которого можно построить хорошую команду. Иностранцев в целом в лиге должно быть меньше, а россиян — больше», — приводит слова Первака Legalbet.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Лидирует в РПЛ «Зенит», который является действующим чемпионом страны.