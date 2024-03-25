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«Динамо» передаст всю выручку от матча с «Ростовом» пострадавшим в трагедии в «Крокусе»

«Динамо» передаст всю выручку от матча с «Ростовом» пострадавшим в трагедии в «Крокусе»
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Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях сообщила, что клуб решил передать всю выручку от предстоящего матча с «Ростовом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе». 29 марта в 19:30 мы соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены. Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим», — сказано в заявлении клуба.

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