«Динамо» передаст всю выручку от матча с «Ростовом» пострадавшим в трагедии в «Крокусе»

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях сообщила, что клуб решил передать всю выручку от предстоящего матча с «Ростовом» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе». 29 марта в 19:30 мы соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены. Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим», — сказано в заявлении клуба.