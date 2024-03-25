В «Ахмате» рассказали о ситуации с контрактами Тимофеева и Конате

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем игроков грозненского клуба Артёма Тимофеева и Мохамеда Конате.

«У Тимофеева заканчивается контракт, мы с ним обсуждаем продление. У «Ахмата» есть желание сохранить Артёма. С Конате и его представителем мы разговариваем уже полтора года. У клуба есть желание сохранить его, но у Конате, видимо, другие планы. Он видит себя в одном из европейских чемпионатов. Переговоры идут не один и не два месяца, а почти полтора года», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

30-летний Тимофеев в этом сезоне провёл за «Ахмат» 21 матч во всех турнирах и забил два гола, на счету 26-летнего Конате 24 игры и семь забитых мячей.

«Ахмат» с 20 очками занимает 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.