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Александр Медведев: никто из легионеров «Зенита» не высказывал желание уехать из России

Александр Медведев: никто из легионеров «Зенита» не высказывал желание уехать из России
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что никто из легионеров команды не собирается уезжать из России в связи с ужасной трагедией в «Крокус Сити Холле».

«Ни один легионер «Зенита» не высказывал желание уехать из России», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.

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