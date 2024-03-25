Степашин: мы убираем всю развлекательную программу, которую «Динамо» делает перед матчами

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о поддержке, которую оказывает клуб пострадавшим в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Как мне сейчас сказали в команде, мы ещё раз решили вернуться к теме сдачи крови. Она востребована, всё-таки это спортивные ребята. Во-вторых, сегодня будет правление «Динамо», мы обсудим, какую поддержку мы можем оказать пострадавшим.

Кроме того, мы снимаем всю развлекательную программу, которую всегда делает «Динамо» перед матчами. Сейчас не до развлечений. Это будут просто спортивные состязания.

И ещё, я думаю, что часть средств, которые мы будем выручать от билетов, безусловно, будут перечислены людям, которые пострадали. И особенно тем, у кого большие потери. Хотя их, конечно, деньгами не перекроешь, но это та доля милосердия, которую мы можем оказать вместе с нашими гражданами», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

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