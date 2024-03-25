Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Степашин: мы убираем всю развлекательную программу, которую «Динамо» делает перед матчами

Степашин: мы убираем всю развлекательную программу, которую «Динамо» делает перед матчами
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о поддержке, которую оказывает клуб пострадавшим в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Как мне сейчас сказали в команде, мы ещё раз решили вернуться к теме сдачи крови. Она востребована, всё-таки это спортивные ребята. Во-вторых, сегодня будет правление «Динамо», мы обсудим, какую поддержку мы можем оказать пострадавшим.

Кроме того, мы снимаем всю развлекательную программу, которую всегда делает «Динамо» перед матчами. Сейчас не до развлечений. Это будут просто спортивные состязания.

И ещё, я думаю, что часть средств, которые мы будем выручать от билетов, безусловно, будут перечислены людям, которые пострадали. И особенно тем, у кого большие потери. Хотя их, конечно, деньгами не перекроешь, но это та доля милосердия, которую мы можем оказать вместе с нашими гражданами», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Ранее о проведении Дня донора на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене» рассказал директор по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Материалы по теме
В ЦСКА рассказали о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android