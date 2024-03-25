Рыночная стоимость Месси по версии Transfermarkt снизилась на € 5 млн

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов МЛС. Возглавляет список форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-5 рейтинга самых дорогих игроков МЛС:
1. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — € 30 млн;
2. Тьяго Альмада (Аргентина, «Атланта Юнайтед») — € 27 млн;
3. Факундо Торрес (Уругвай, «Орландо Сити») — € 14 млн;
4. Кучо Эрнандес (Колумбия, «Коламбус Крю») — € 13 млн;
5. Рики Пуч (Испания, «Лос-Анджелес Гэлакси») — € 12 млн.
Месси — единственный футболист из первой пятёрки, стоимость которого снизилась. В предыдущем рейтинге Transfermarkt его цена составляла € 35 млн. Стоимость остальных игроков в топ-5 осталась без изменений.