Булыкин: идеальный тренер для «Спартака» — Моуринью

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, стоит ли московскому «Спартаку» сейчас уволить Гильермо Абаскаля и назначить нового главного тренера.

«Спартаку» надо было давно менять тренера. Нужно посмотреть, как команда будет выглядеть после паузы на сборные. Абаскалю надо дать две-три игры на исправление ситуации. Если не будет результата, тогда нужно приглашать другого тренера, который подготовит «Спартак» к новому сезону.

После двух неудачных результатов красно-белым можно забыть про место в тройке. Думаю, многие в руководстве недовольны работой Абаскаля. Идеальный тренер для «Спартака» — Моуринью», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера. В случае неудовлетворительных результатов в ближайшее время красно-белые могут отправить в отставку испанского тренера.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.