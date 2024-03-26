Эшли Коул: Роналду всегда доставлял мне кошмары

Бывший футболист «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул поделился воспоминаниями о своём противостоянии с нападающим Криштиану Роналду.

«У нас с Роналду было несколько мощных сражений, и мы испытываем взаимное уважение друг к другу. Он пришёл в АПЛ неизвестным, но вскоре понял, что ему нужно, чтобы стать топ-игроком. Он был готов учиться и адаптироваться. Роналду хотел быть лучшим игроком в мире и стал машиной.

У него было всё. Он мог вести мяч, мог бежать, мог прыгать, мог бить, мог врываться в центр или во фланг. Криштиану всегда доставлял мне кошмары, но эти дуэли делали нас обоих лучше. Всякий раз, когда слышу его имя или вижу его лицо, я вспоминаю, как он усадил меня на шпагат», — приводит слова Коула Goal.

Эшли — воспитанник «Арсенала», за «канониров» англичанин дебютировал в 1998 году. В 2006-м Коул перешёл в «Челси», карьеру футболиста завершил в 2019 году, будучи игроком «Дерби Каунти». В составе «Арсенала» Эшли дважды выигрывал английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С «Челси» защитник также побеждал в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: