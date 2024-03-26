Захарян рассказал, по кому из российских игроков больше всего скучал

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян поделился впечатлениями от тренировочного сбора национальной команды России.

«Из игроков больше всего скучал по Костику Тюкавину. Жили вместе на сборах. Компьютерные игры? Костя — женатый человек, какие ему компьютерные игры. Это я сижу дома, играю. Никто из российских игроков ко мне не обращался за советом после перехода в «Реал Сосьедад». Просто ребята из «Динамо» писали, интересовались, как там и что», — приводит слова Захаряна ТАСС.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Всего на счету Арсена Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.