Экс-гендиректор РФС отреагировал на возможное приглашение «Фенербахче» в РПЛ

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов отреагировал на слухи о возможном приглашении турецкого «Фенербахче» в Российскую Премьер-Лигу. Ранее «канарейки» объявили о желании сняться с чемпионата Турции из-за скандальной драки после встречи с «Трабзонспором». Руководство «Фенербахче» выразило готовность заявиться в один из европейских чемпионатов.

«Стоит ли пригласить «Фенербахче» в РПЛ? Этого никогда не будет. «Фенербахче» пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще – это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе», — приводит слова Тукманова «Спорт день за днём».