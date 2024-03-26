Митрофанов: нельзя сказать, что без «виража» «Зенит» не выиграл бы Кубок УЕФА

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов ответил на вопрос, была бы возможна победа в Кубке УЕФА без объединённой фанатской группировки болельщиков «Вираж».

– Победа в Кубке УЕФА стала бы возможной, если бы на домашние матчи «Зенит» не ходил «вираж»?

– Будем считать, что с вашей стороны это провокация (улыбается). Я отвечу на неё. В Кубке УЕФА победил не ЗАО ФК «Зенит», а футбольный клуб «Зенит» вместе с болельщиками, с городом, со всей страной. Нельзя сказать, чья заслуга больше. Но заслуга каждого болельщика в этом успехе, несомненно, есть. Нельзя сказать, что без «виража» этот «Зенит» не победил бы. Но с «виражом» это было делать приятнее. Я же знаю ребят из «Ландскроны», «Фратрии». У них есть принципы, из-за которых они приняли такое решение. Эти принципы не связаны с неудобством системы СИБ. Причина же не в том, что эта система некомфортная – она как раз удобная.

– Вопрос в том, насколько необходимая.

– У фанатов есть принципы – возможно ли залезть к ним в голову и изменить их? Я не знаю. Они ходят на другие матчи, другие виды спорта, потому что, по их мнению, там нет контроля. Задача клубов через преодоление этой проблемы перестроить работу. И попробовать мотивировать активных фанатов вернуться. Условно, сказать им: «Ребята, ну сколько можно? Кому вы хуже делаете? Вы же команде хуже делаете, себя лишаете праздника. И кто победил тогда?» Заменить активных фанатов невозможно, но появится другое поколение болельщиков.