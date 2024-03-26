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В «Реале» не боятся, что Килиан Мбаппе испортит атмосферу в команде

В «Реале» не боятся, что Килиан Мбаппе испортит атмосферу в команде
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В мадридском «Реале» не обеспокоены тем, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе испортит атмосферу в команде Карло Анчелотти в случае перехода в клуб. Об этом сообщает испанское интернет-издание Relovo.

По информации источника, Килиана в «Реале» ждут с распростёртыми объятиями. Форвард был и остаётся главной трансферной целью лично президента клуба Флорентина Переса. Напомним, ранее появилась информация, что в летнее трансферное окно Мбаппе может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Реале». Сам французский форвард сообщил, что объявит о своём будущем перед Евро-2024.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и восемь результативных передач.

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