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«Ноттингем Форест» предложил Маурицио Сарри трёхлетний контракт — журналист Педулла

«Ноттингем Форест» предложил Маурицио Сарри трёхлетний контракт — журналист Педулла
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Через пару дней после того, как итальянский специалист Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио», с ним связалось руководство «Ноттингем Форест», представляющего чемпионат Англии, и предложило возглавить английскую команду. Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, «Ноттингем Форест» предложил Сарри контракт, рассчитанный на три года. Однако на текущий момент 65-летний специалист отклонил данное предложение, поскольку хочет восстановить силы до начала следующего сезона.

Напомним, Сарри покинул «Лацио» 13 марта нынешнего года.

На текущий момент «Ноттингем Форест» возглавляет Нуну Эшпириту Санту. После 29 туров АПЛ «лесники» набрали 21 очко и занимают 18-е место, находясь в зоне вылета.

Турнирная таблица АПЛ
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