Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил прогресс Арсена Захаряна после полугода в «Реале Сосьедад»

Геннадий Орлов оценил прогресс Арсена Захаряна после полугода в «Реале Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил прогресс российского хавбека Арсена Захаряна после полугода в «Реале Сосьедад».

«Ну, я бы не сказал, что Захарян совершенно иной человек после Испании, но видно, что парень прогрессирует, но ему ещё очень много надо для того, чтобы стать основным игроком в своей команде», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Черчесов жалеет, что не успел поработать с Захаряном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android