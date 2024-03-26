«Надо бросить клич». Геннадий Орлов заявил о проблемах России с центральными защитниками

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах с центральными защитниками в России. По мнению эксперта, необходимо запустить программу по воспитанию центральных защитников в молодёжных командах.

«Больше беспокоят центральные защитники. Надо просто бросить клич, я не знаю, в команды, там, в молодёжки, просто поднимать игроков, какую-то искусственную создать линию, чтобы создать условия, чтобы они поднимались», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, в четверг, 21 марта, российская национальная команда одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В стартовом составе в центре обороны вышли Александр Сильянов и Максим Осипенко. В конце матча Евгений Морозов вышел вместо Осипенко.