«Девушки, наши — беленькие». Экс-гендир «Зенита» вспомнил смешной случай на игре с «МЮ»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов вспомнил забавный случай на матче с «Манчестер Юнайтед» — российские девушки перепутали цвет формы и болели за английский клуб, думая, что это «Зенит».

«На матче Суперкубка УЕФА в Монако на трибуне за моей спиной сидел один из известных музыкальных продюсеров. Сидел с двумя девушками. И эти девушки обсуждали между собой футбол. Я сижу, молчу, молчу – я же гендиректор «Зенита». Но в какой-то момент не выдерживаю, поворачиваюсь и говорю: «Девушки, наши — беленькие. Красненькие – это «Манчестер Юнайтед». Потому что они болели за красненьких, будто это наши!» — заявил Митрофанов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.