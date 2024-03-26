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«Милан» намерен продлить контракт с Эрнандесом, чтобы игрок не перешёл в «Баварию» — FI

«Милан» намерен продлить контракт с Эрнандесом, чтобы игрок не перешёл в «Баварию» — FI
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Руководство «Милана» намерено пролонгировать трудовое соглашение с 26-летним левым защитником Тео Эрнандесом, истекающее летом 2026 года. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, желание «россонери» сохранить французского футболиста в клубе усилилось на фоне активного интереса им со стороны мюнхенской «Баварии». Подчёркивается, что старший советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович должен принять непосредственное участие в переговорах о продлении контракта с Эрнандесом.

Напомним, в нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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