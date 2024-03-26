В «Химках» отреагировали на информацию о переходе Митрюшкина в «Локомотив»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что вратарь красно-чёрных Антон Митрюшкин покинет команду грядущим летом для того, чтобы присоединиться к московскому «Локомотиву».

«Не знаю, подписал ли контракт Антон с «Локомотивом». Вы у него спросите. У нас с ним контракт до конца сезона, не знаю, что он там подписал. Не присутствовал при этом подписании. Разговоров по его будущему в нашем клубе у нас не было», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.