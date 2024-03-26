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Александр Мостовой: сборной Грузии будет очень непросто пройти на Евро-2024

Александр Мостовой: сборной Грузии будет очень непросто пройти на Евро-2024
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой полагает, что национальной команде Грузии будет очень непросто пройти на Евро-2024.

«Я видел игру Греции, Грузии будет тяжело, но хорошо, что играют дома и будет Кварацхелия. У греков тоже неплохая команда, у них есть футболисты, многие из которых играют в Европе. Ясно, что будем болеть за Грузию, я всегда болел за Грузию. Сборной Грузии будет очень непросто пройти на чемпионат Европы 2024 года», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сегодня, 26 марта, Грузия сыграет с Грецией в матче за выход в финальную часть чемпионата Европы — 2024. Игра пройдёт в Тбилиси и начнётся в 20:00 мск.

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