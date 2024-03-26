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Тарханов: Азербайджан — интересный проект для Черчесова, но он подходит для «Спартака»

Тарханов: Азербайджан — интересный проект для Черчесова, но он подходит для «Спартака»
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Зависит от Черчесова, стоит ли ему возглавлять сборную Азербайджана или нет. Азербайджан всё-таки играет в Европе, поэтому будут отборочные игры на чемпионат Европы, а также товарищеские матчи. Если Станислав проявит себя в сборной, то его могут пригласить европейские клубы. Это интересный проект, но, мне кажется, Черчесов больше подходит для «Спартака» (смеётся)», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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